Di Maio rivendica la presidenza della Camera per i 5 Stelle, "Noi decisivi per la scelta"

ROMA, 20 MARZO 2018 - Si è appena conclusa la prima riunione dei 227 deputati eletti tra le fila del Movimento 5 Stelle. Ad accogliere la pattuglia pentastellata c'era Luigi Di Maio, capo politico del Movimento. "Un grande benvenuto ai nuovi portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati", scrive Luigi Di Maio su Facebook, dove pubblica un foto in cui si vede il capo politico del M5s mentre interviene nell'auletta dei gruppi a Montecitorio.

Di Maio non ha perso l'occasione per esprimersi sulla prima incombenza parlamentare. "In questa settima probabilmente eleggeremo uno dei Presidenti delle Camere e saremo decisivi per l'elezione di entrambi. Abbiamo chiesto la Presidenza della Camera perché qui ci sono più vitalizi da tagliare, più regolamenti da modificare", ha detto.

Per Di Maio, "l'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi".

"Sono sicuro che il capo dello stato gestirà nel migliore dei modi questa fase - prosegue Di Maio - Apprezziamo molto che il Quirinale non stia mettendo fretta alle forze politiche". Adesso toccherà ai capigruppo in pectore, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, avviare un altro giro di incontri con le altre forze politiche. Alle 15 è previsto il primo della serie, con Renato Brunetta e Paolo Romani, capigruppo di Forza Italia.

Daniele Basili

immagine da ilmessaggero.it