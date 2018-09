Di Maio sull'aumento dell'Iva: "Una bufala, non lo permetteremo"

ROMA, 20 SETTEMBRE - "Questa cosa che aumentiamo l'Iva è una fake news. Il governo non permetterà ai soldi di entrare dalla porta e uscire dalla finestra. Questo non è un gioco delle tre carte che vogliamo fare con i cittadini". Così Luigi Di Maio a Radio 24, in risposta a chi gli chiede dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto, come da voci circolate in queste ore. Il vicepremier rassicura: “Non lo permetteremo”.

"Il governo – dice Di Maio – è compatto e le risorse per mantenere le promesse fatte agli italiani ci sono: non abbiamo dimenticato le promesse fatte in campagna elettorale”. Una battuta, poi, anche sui rapporti con il ministro dell’Economia Tria: “I rapporti sono buoni, non abbiamo mai chiesto le sue dimissioni, abbiamo fiducia nel ministro”.

A proposito della legge di bilancio, invece, il vicepremier la definisce come "amica degli italiani”, sottolineando che “dopo tanti anni di lacrime e sangue, se per migliorare la vita degli italiani serve un po’ di deficit, allora si può fare”. Aumentare il deficit sì, dunque, ma solo in presenza di un piano credibile.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilpost.it