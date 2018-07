Dia Bari: maxi operazione in 4 regioni, sequestrtrati 31 mln, 28 gli indagati

BARI, 11 LUGLIO - Nel corso di una maxi operazione antiriciclaggio condotta in Puglia, Lombardia, Piemonte e Lazio, sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari, beni mobili ed immobili, complessi aziendali e disponibilita' finanziarie per complessivi 31 mln.

Il GIP di Bari Antonella Cafagna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Bari ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo che ha interessato 28 persone delle quali 3 già in custodia carceraria per i reati di associazione per delinquere, reati fiscali, riciclaggio ed auto riciclaggio.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati alle 10,30 in una conferenza stampa alla presenza del Procuratore Capo della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, del Procuratore aggiunto DDA Francesco Giannella ed il sostituto procuratore DDA, Isabella Ginefra, presso il Centro Operativo DIA di Bari.

