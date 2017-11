Catanzaro Calcio: Dichiarazione dg Maglione su infortunio Icardi

CATANZARO - 17 NOVEMBRE - Affinché non venga dato spazio ad alcun tipo di speculazione o strumentalizzazione sulle dichiarazioni che Icardi ha fornito ai giornalisti che lo hanno interpellato rispetto ai tempi di recupero del suo infortunio, il direttore generale del Catanzaro Calcio, avv. Francesco Maglione, ritiene necessario fornire delle precisazioni “a tutela della assoluta professionalità dello staff-medico sanitario della società”.

“Va chiarito - spiega l’avv. Maglione - che le parole del calciatore sono riferite ad un nuovo infortunio, dello stesso tipo del precedente, subito quando ormai era sulla via del pieno recupero. Non c’è stata quindi errata diagnosi, ma si è trattato semplicemente di una ricaduta, come lo stesso Icardi ha riferito, che ha comportato il prolungamento dei tempi necessari per il trattamento e il ritorno alla piena disponibilità”.