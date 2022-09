Dichiarazione on. Wanda Ferro su liste Fdi

CATANZARO - 4 SET - Di seguito una dichiarazione della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, on. Wanda Ferro:

“Fratelli d’Italia ha messo in campo donne e uomini di valore, puntando su capacità, competenza, serietà e credibilità delle storie personali. Nelle nostre liste abbiamo dato spazio a nuove energie, ma anche puntato a valorizzare l’ottimo lavoro svolto dai nostri rappresentanti in Regione nel difficile periodo della pandemia, in cui abbiamo dato sostegno ai tanti settori dell’economia regionale messi in crisi dal covid e gettato basi solide per il rilancio dell’economia calabrese.

Abbiamo deciso di sottoporre le liste al controllo preventivo della Commissione antimafia - che ha dato un riscontro favorevole a tutte le nostre proposte - come ulteriore strumento di garanzia per i cittadini che il 3 e il 4 ottobre prossimi avranno la responsabilità di scegliere a chi dare fiducia. Auspico che la scelta dei cittadini sia libera e responsabile, che la campagna elettorale sia pulita e trasparente, che i candidati cerchino il consenso sulle idee e sui programmi.

La Calabria ha bisogno di una classe dirigente capace e con le mani libere per affrontare, insieme a Roberto Occhiuto, la sfida del governo di una regione che ha problemi antichi ma soprattutto grandi potenzialità, partendo dalla riorganizzazione della macchina amministrativa nella direzione dell’efficienza e della trasparenza, dalla fine della fallimentare stagione del commissariamento della sanità, da una visione organica di sviluppo che consenta di sfruttare al meglio le risorse del Pnrr. Fratelli d’Italia, con le sue donne e i suoi uomini, è pronta ad essere protagonista di questa sfida”.





Le liste di Fratelli d’Italia nelle tre circoscrizioni:





NORD

Fausto Orsomarso

Daniela Astorino

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Luigi Lirangi

Gioacchino Lorelli

Sabrina Mannarino

Francesca Loredana Pastore

Emanuele Sapia





CENTRO

Filippo Pietropaolo

Maria Brosio

Maurizio Conforto

Michele De Simone

Giuseppe Falduto

Rosina Mercurio

Antonio Montuoro

Antonella Verterame





SUD

Giuseppe Neri

Giovanni Calabrese

Giovanna Cusumano

Monica Falcomatà

Francesca Frachea

Antonio Marziale

Antonino Muratori