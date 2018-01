Dichiarazioni del Sindaco di Borgia Gentili in riferimento fuga di gas nella scuola "Sabatini"

In merito alla notizia relativa alla fuga di gas nella scuola “Sabatini” a Roccelletta di Borgia, l’Amministrazione comunale di Borgia precisa che la segnalazione è arrivata solo stamattina

BORGIA, 11 GENNAIO - In merito alla notizia relativa alla fuga di gas nella scuola “Sabatini” a Roccelletta di Borgia, l’Amministrazione comunale di Borgia precisa che la segnalazione che ha determinato l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione dell’istituto scolastico è pervenuta all’Ente solo questa mattina intorno alle 8.40.

“Le dichiarazioni del presidente del Codacons, Francesco Di Lieto, confondono: il Comune di Borgia vede la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più piccoli e dei più deboli, quale priorità ineludibile – afferma il sindaco -. Una eventuale segnalazione risalente nel tempo non sarebbe stata mai sottovalutata: non appena allertato, questa mattina, il Comune ha provveduto ad inviare celermente un tecnico per verifiche ed opportuni interventi. Nessuna sottovalutazione, quindi. Se omissione, e scarsa considerazione del fatto che avrebbe messo a rischio l’incolumità dei bambini, c’è stata questa non è certo ascrivibile all’Amministrazione comunale di Borgia che, infatti, intende andare fino in fondo per accertare eventuali responsabilità nella inadeguata gestione della vicenda”.“Il presidente del Codacons – rimarca il sindaco Sacco - avrebbe avuto ogni chiarimento possibile se solo avesse contattato l’Ente invece che rimettersi, come spesso fa, a comunicazioni a mezzo stampa per ritagliarsi un minuto di visibilità”.