“Die Orange”: benessere, sostenibilità e origine

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L’Arancia Rossa incontra la pizza napoletana in un dialogo tra territori, cultura e gastronomia italiana

Monaco di Baviera si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato all’Arancia Rossa, al benessere, alla sostenibilità ambientale, all’educazione alimentare e alla cultura gastronomica italiana. Lo farà con la conferenza “DIE ORANGE”, in programma giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 11.00, che si svolgerà presso l’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera, luogo simbolico e istituzionale deputato alla promozione e alla diffusione della cultura italiana in Germania: sarà un incontro aperto al confronto tra territori, esperienze e competenze diverse, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della produzione, della cultura, della gastronomia e dell’informazione.

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Un parterre di protagonisti chiamato a raccontare, da prospettive differenti, il valore tutto siciliano dell’arancia rossa e il suo legame inscindibile con i temi della qualità, dell’identità territoriale, dell’alimentazione consapevole e del benessere.

Alla conferenza stampa interverranno Fabio Troisi, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera; Salvo Falcone, Responsabile comunicazione del Consorzio Euroagrumi O.P., titolare e promotore del progetto europeo “Citrus Fruits for Wellness”; Elena Eloisa Albertini, VIce Presidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP; Luciano Sorbillo, maestro pizzaiolo, nominato dalla Regione Campania come ambasciatore della pizza napoletana in Italia e nel mondo; Daniela Di Benedetto, presidente dell’Associazione Le Zagare. Siciliani e non solo di Monaco di Baviera e referente U.S.E.F. (Unione Siciliana Emigrati e Famiglie); Orazio Vallone, da oltre cinquant’anni a Monaco di Baviera, ponte tra cultura italiana e tedesca; Carlo Pandolfi, Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina a Monaco. A guidare il confronto sarà il giornalista enogastronomico Valerio Caparelli, esperto nella promozione delle culture territoriali attraverso il racconto del cibo, delle produzioni e delle tradizioni locali.

La presenza di professionalità e sensibilità così diverse contribuirà a costruire un racconto corale, nel quale il prezioso frutto non sarà presentato soltanto come eccellenza agricola, ma come espressione di un territorio, di una cultura e di uno stile di vita mediterraneo.

Ed è proprio da questa prospettiva che prenderà forma il momento più originale dell’iniziativa: l’incontro tra la Sicilia dell’Arancia Rossa e la Campania della pizza napoletana. Due terre del Sud, entrambe profondamente legate alla propria identità, che si incontrano a Monaco attraverso due prodotti capaci di rappresentare l’Italia nel mondo.

Da una parte il frutto simbolo della Sicilia orientale; dall’altra la pizza, icona universale della tradizione gastronomica italiana.

A rendere concreto questo dialogo sarà il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo, che porterà l’Arancia Rossa dentro il mondo della pizza attraverso l’utilizzo del succo dell’agrume nell’impasto, insieme alle parti di frutto disidratato e ad altri elementi che saranno svelati nel corso dell’iniziativa. Ne nasce un incontro che va oltre il semplice abbinamento gastronomico: Sicilia e Campania, arancia rossa e pizza, due patrimoni identitari che si incontrano nel cuore di Monaco di Baviera per raccontare una nuova, sorprendente chiave di lettura dell’italianità attraverso il gusto.

Una fusione apparentemente insolita, ma pensata per dimostrare come tradizioni, territori e prodotti diversi possano dialogare attraverso il gusto, dando vita a un amalgama di sapori, profumi e consistenze capace di raccontare l’Italia anche attraverso nuove chiavi di lettura.

E proprio su questa esperienza sarà costruito uno dei momenti più attesi dell’incontro di giovedì 22 ottobre, che darà il via al secondo anno di attività di divulgazione in Germania del progetto europeo Citrus Fruits for Wellness.