Diego Costa: "Conte mi ha scaricato via SMS"

NAPOLI, 8 GIUGNO – L’attaccante del Chelsea Diego Costa sarebbe stato scaricato via sms dal suo allenatore Antonio Conte. A rivelarlo la stessa punta dei Blues, freschi campioni d’Inghilterra.

“I miei rapporti con il manager non sono stati granchè in questa stagione, evidentemente non devo aver fatto abbastanza bene" ha dichiarato il giocatore, che ha però poi precisato : “così è una vergogna, ho dovuto girare io il messaggio alla società per sapere cosa intende fare, e intanto è chiaro che il tecnico vuole fare a meno di me”.

Diego Costa vorrebbe tornare all’Atletico Madrid, sua squadra fino al 2014, anno in cui approdò a Londra. I colchoneros, tuttavia, sono destinatari di uno stop al mercato fino alla prossima sessione invernale. La stagione 2017-2018 è tuttavia quella che porta al Mondiale, e dunque sei mesi di inattività potrebbero essere problematici per il giocatore.

Paolo Fernandes

Foto: dailymail.co.uk