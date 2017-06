Diego Costa, l\'Atletico Madrid fa sul serio: pronti 30 milioni

NAPOLI, 18 GIUGNO – Diego Costa, il centravanti del Chelsea di Antonio Conte fresco campione di Inghilterra, sembrerebbe vicino all’Atletico Madrid. Scaricato dal suo allenatore (sembrerebbe via sms), l’attaccante potrebbe dunque fare ritorno nella capitale spagnole, da dove era partito per unirsi ai Blues.

Stando a quanto dichiarato dal Daily Mirror, i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30 milioni di euro per riportare a casa il centravanti brasiliano con passaporto spagnolo, che era stato ceduto al Chelsea per dieci milioni in più.

Il principale ostacolo al buon esito della trattativa, resta comunque il blocco del mercato imposto dalla FIFA all’Atletico, che non potrà portare a termine acquisti prima della sessione invernale del mercato 2017-2018. La soluzione, dunque, potrebbe essere quella di tenere bloccato Diego Costa a Londra fino a gennaio, per poi schierarlo nella seconda metà di stagione.

La prossima stagione è tuttavia quella che porta al Mondiale di Russia 2018. La forte concorrenza in attacco nella Spagna, rende indispensabile per il centravanti giocare una stagione intera da titolare, per non rischiare una mancata convocazione da parte del ct Lopetegui. Il mercato deve ancora iniziare, ma già comincia a ballarsi il valzer delle punte.

Paolo Fernandes

Foto: agentianonimi.com