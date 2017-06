Diele ai domiciliari con braccialetto elettronico: "Sono colpevole"

SALERNO, 26 GIUGNO – Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È la decisione del gip del Tribunale di Salerno a conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto dell'attore Domenico Diele.

L’attore è in carcere a Fuorni (SA) per aver, nella notte del 24 giugno, travolto e ucciso Ilaria Dilillo. A dare notizia della decisione del gip è stata l'avvocato Viviana Straccia del foro di Roma, la quale stamattina ha assunto l’incarico subentrando all’avvocato d’ufficio Monica Salerno. Diele sarà ai domiciliari nella sua casa di Roma.

Le prime dichiarazioni di dell'attore arrivano tramite il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Sono colpevole, urlerò la mia colpevolezza con tutte le forze. Non ho scuse, ho sbagliato e devo pagare. Devo pagare quello che decideranno i giudici e se servisse a qualcosa pagherei di tasca mia anche qualunque cosa alla famiglia. Però non sono un criminale. In televisione si parla di me come un assassino drogato: non è così".

La droga non sarebbe la causa dell’incidente, anche se Domenico Diele ammette di avere un problema di tossicodipendenza: "Sono dipendente da eroina, questo sì, ma la droga non c’entra con l’incidente. Mi sono distratto con il cellulare. Ho un telefonino che funziona male, c’è un tasto che non va, e io per cercare di fare una telefonata ho abbassato gli occhi".

"Niente, non sappiamo niente, ce lo state dicendo voi". Così la mamma dell’attore in risposta ai giornalisti che chiedevano un commento sulla decisione del Gip del Tribunale di Salerno che ha disposto per l'attore gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Roma.

Maria Azzarello

Credit foto: Adnkronos