Dieselgate, arrestato Rupert Stadler: Ceo dell\'Audi

BERLINO 2018 - Dopo tre anni di indagini, la procura di Monaco di Baviera, condanna la casa automobilistica Wolkswagen per l'emissione di gas di scarico dei motori diesel, di marchio Audi, facente parte del gruppo tedesco.

A finire in manette è stato uno dei top-manager delle quattro ruote, il Ceo di Audi, Rupert Stadler, con l'accusa di frode e manomissione del software di controllo per la regolamentazione delle emissioni, trovate al di sopra delle normative ambientali. Stamane è stata perquisita l'abitazione di Stadler ed è stato indagato anche un altro componente del Cda di Audi. La questione del "dieselgate" non si limita soltanto alla Germania ma inbloba tutto il mercato mondiale di Wolkswagen.

Dalle prime parole del portavoce di Wolkswagen, quest'ultima assume una posizione chiara e definita nel collaborare con la procura di Stato di Braunschweig. Intanto la casa automobilistica tedesca si appresta a pagare una sanzione di un milione di euro.

