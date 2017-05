Dieta senza glutine e lattosio, muore bimbo di sette mesi. I genitori rischiano 18 anni

BRUXELLES, 19 MAGGIO - Rischia fino a diciotto anni di carcere la coppia belga che, tre anni fa, ha portato alla morte il figlio di sette mesi dandogli da mangiare solo latte vegetale. I due sono vegetariani, e per sette mesi hanno evitato di dare il latte vaccino al piccolo che, dopo segni di malnutrizione cronica e disidratazione, non ce l'ha fatta.

“Siccome il bambino non ha risposto bene al latte artificiale tradizionale, aveva vomito e coliche, eravamo convinti che fosse intollerante al lattosio e al glutine, per cui abbiamo deciso di dargli del latte vegetale. Abbiamo provato di tutto per trovare un alimento adatto a lui”, ha dichiarato la donna, riportata dal sito “7 su 7”, concludendo di essere consapevole che avrebbe dovuto consultare prima un pediatra.

Il sei giugno del 2014 i genitori allarmati dal continuo vomito del piccolo hanno deciso di consultare un medico omeopata che, una volta visitato il bambino, ha deciso di farlo portare immediatamente all'ospedale. Purtroppo il bimbo è morto prima di arrivare al pronto soccorso.

I genitori non hanno fatto nulla di fronte al suo dimagrimento. Hanno invece continuato a nutrirlo con latte vegetale. E un comportamento del genere deve essere perseguito dalla giustizia”, ha affermato Pascal Persoons, il procuratore.

La sentenza è attesa per il 14 giugno di quest'anno.

Chiara Fossati

immagine da latte-vegetale-chufamix.it