DIFFERENZE CULTURALI Un viaggio artistico nel cuore dell’identità umana 2° Edizione

Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

Entrata libera

La galleria Rossocinabro è lieta di invitare il pubblico alla mostra collettiva "Differenze Culturali", un'esplorazione artistica che si terrà dal 3 - 28 marzo 2025.

Il titolo è un invito a riflettere sulla complessità dell'identità umana e sulla natura illusoria delle categorizzazioni culturali. In un mondo globalizzato, dove le interazioni tra individui di diverse provenienze sono sempre più frequenti, la ricerca di una definizione univoca di "identità culturale" si rivela un'impresa ardua e spesso fuorviante.

Gli artisti in mostra, provenienti da Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Indonesia, Corea del Sud, Australia, Cina, America Centrale e Meridionale e Canada, hanno scelto l'arte come mezzo privilegiato per esprimere la loro visione del mondo. Liberi dalle costrizioni di definizioni rigide, essi ci offrono un caleidoscopio di prospettive, attraverso le quali possiamo intravedere la ricchezza e la fluidità dell'esperienza umana.

L'arte, in questa mostra, diventa uno strumento di indagine interiore, un modo per esplorare le profondità dell'animo umano e per svelare le verità che si celano dietro le "porte" delle differenze culturali. Ogni opera è un invito a mettere in discussione le nostre certezze, a superare i pregiudizi e a celebrare la straordinaria unicità di ogni individuo.

"Differenze Culturali" è un'opportunità unica per immergersi in un dialogo interculturale stimolante, per scoprire nuovi talenti artistici e per riflettere sul futuro di una società sempre più interconnessa.

Artisti di Galleria

A cura di Joe Hansen

Credit image: People with different ethnicity - digital painting – by Rosalorenza

