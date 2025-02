Digital Angels supporta AIL nella comunicazione delle sue campagne chiave per il 2025

Digital Angels, agenzia di marketing che unisce creatività, media planning e digital marketing, annuncia la collaborazione con AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – per la produzione di materiali di comunicazione digital e offline nell’ambito delle principali campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi dell’Associazione.

L’attività, avviata a gennaio 2025, si sviluppa su un periodo di 12 mesi e coinvolge l’agenzia creativa di Digital Angels, con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità di AIL e trasmettere in modo efficace i concept di ogni campagna.

La collaborazione prevede la realizzazione di materiali per canali digitali e tradizionali, tra cui stampa e below-the-line, garantendo uniformità visiva e stilistica in linea con la brand identity di AIL. Digital Angels sviluppa contenuti creativi con un approccio strategico volto a migliorare la comunicazione e l’impatto delle campagne.

Nei primi mesi di attività, Digital Angels ha già curato la produzione dei materiali per campagne chiave come “Diventa Volontario”, “World Cancer Day” e la campagna di San Valentino. Attualmente, l’agenzia è impegnata nel supporto alla campagna “Uova di Pasqua” 2025 e alla promozione del 5x1000, due iniziative fondamentali per la raccolta fondi dell’Associazione.

Attraverso questa collaborazione, Digital Angels mette a disposizione la propria expertise per garantire ad AIL una comunicazione sempre più efficace, coerente e impattante, contribuendo alla diffusione del suo messaggio e al coinvolgimento attivo di sostenitori e volontari in tutta Italia.

Rita Smoljko – Responsabile della Comunicazione di AIL: “Il nostro obiettivo è rendere la comunicazione AIL più incisiva e riconoscibile, adattandola alle specificità di ogni canale e valorizzando l’unicità della nostra mission. Siamo sicuri che la collaborazione con Digital Angels ci porterà a compiere importanti passi avanti in questa direzione e ci aiuterà a far arrivare sempre più lontano il nostro messaggio di speranza e impegno”.

“Siamo lieti di poter supportare AIL nella produzione creativa delle campagne a supporto dell’attività di comunicazione del 2025. Una sfida che ci vede partner e ci dà la possibilità di contribuire e supportare l’importante attività dell’associazione. Digital Angels, infatti, si è sempre impegnata in progetti che non solo fossero creativi e strategici, ma che avessero anche un impatto positivo in ambito sociale. Per questo, quando abbiamo avuto l'opportunità di collaborare con AIL, abbiamo subito capito che questa sarebbe stata un'occasione unica per contribuire concretamente a una causa che ci sta molto a cuore e che rappresenta una fonte di grande ispirazione per noi.” dichiara Silvia Vari, Account Director di Digital Angels.



“Siamo davvero felici di poter supportare e collaborare con una realtà come AIL e il suo team: ci rende infatti molto orgogliosi poter contribuire alla promozione di campagne e iniziative che hanno una finalità così importante e di così grande impatto sociale.” dichiara Sara Lughi, Account Manager di Digital Angels.