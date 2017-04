Dijsselbloem si scusa ma ribadisce importanza accordi

BRUXELLES, 27 APRILE- Il presidente dell'Eurogruppo (il coordinamento dei Ministri delle finanze degli stati Ue che adottano l'euro) Jeroen Dijsselbloem ribadisce le proprie scuse per parole infelici spese nei confronti dei Paesi del sud Europa, paragonati a chi "spende i propri soldi in alcol e donne" (un'allusione alle politiche economiche eccessivamente dispendiose dei paesi meridionali dell'Eurozona, ndr) Tuttavia, il mea culpa riguarda la forma ma non il contenuto delle sue precedenti affermazioni, che hanno suscitato grande indignazione in molti esponenti della classe politica europea (Matteo Renzi, ad esempio, lo aveva invitato alle dimissioni, ndr).

Al termine di un dibattito in plenaria al Parlamento europeo, infatti, il ministro delle Finanze olandese si è scusato nuovamente per la "scelta di parole sfortunata" che tanti ha offeso, ma ha anche affermato che "[...] il dibattito alla base rimane valido, tutti devono rispettare gli accordi. Tutti devono prendersi le loro responsabilità".

