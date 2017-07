DIMELO, la nuova Hit dell\'estate realizzata dal Dj Giulio Silvestris e Coreografata Daniel Biamonte

DIMELO... la nuova Hit dell’estate prodotta dal Dj Giulio Silvestris e Coreografata da Daniel Biamonte

CATANZARO, 13 LUGLIO - Torna l’estate e tornano le hit del momento. Ecco il nuovo pezzo dal titolo “Dimelo”, per il genere “Reggaeton”, tutto made in Calabria. Il nuovo disco, realizzato da Dj Giulio Silvestris (alias Julio S) e Massimo Bellaroba (alias Maximo Music), e cantato da Tiago, si candida ad essere il nuovo tormentone dell’estate. Un brano con sonorità sia radiofoniche che da pista urban dance. “Dimelo” narra di una proposta di matrimonio che un uomo fa alla sua donna: una donna molto affascinante che fa innamorare un po’ tutti a tal punto che non passa inosservata in alcun momento. Per il dj & produttore Giulio Silvestris “anche questa estate non abbiamo voluto deludere i nostri fan e con Maximo Music, grande produttore nonché re del reggaeton, abbiamo realizzato un nuovo singolo.

Oltre che un profondo ringraziamento a lui, volevo anche esprimere la mia riconoscenza verso Tiago che è un emergente cantante francese già molto stimato, verso la splendida fotomodella russa Sviatlana Kaspiarovich che è la protagonista del nuovo pezzo e verso le fotomodelle Mary Mete, di Lamezia, e Azzurra Ursino, di Catanzaro. Inoltre, come non citare i comuni di Tropea e Ricadi che anche quest’anno con le loro spiagge sono presenti nei nostri video. E a proposito di video, i miei complimenti vanno anche a Marvin e Alberto Pappaletto per la qualità delle loro riprese, all’organizzazione generale guidata da Alberto D’Elia e a tutto il corpo di ballo All Dance Catanzaro guidato da Daniel Biamonte per la loro professionalità e a Francys Power per la sua preziosa collaborazione.



Ovviamente i nostri sponsor anche quest’anno ci hanno sostenuto e dunque un grazie a Spazio Arreda, Bellezza più, Agtest, Santacroce srl, Informatica Dab, Kubic, Le Pietre Volte, Il Gabbiano e Donna Canfora. “Dimelo” è una canzone reggaeton orecchiabile e commerciale, con dentro una storia d’amore e sin dalle prime note si può fischiettare la melodia fino ad arrivare al ritornello che entra in testa da vero tormentone”. Insomma “Dimelo” è destinata a diventare una nuova Hit della stagione e ad accompagnare il popolo dell’estate.



(ECCO IL VIDEO)

Dimelo - Tiago feat Maximo Music & Giulio Silvestris aka Julio S (official video) reggaeton