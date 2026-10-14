Dimissioni di Kimberly Guilfoyle e tensioni internazionali: le notizie estere del giorno

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La scena internazionale continua a essere teatro di eventi che intrecciano politica, religione e diritti civili. Ecco i principali aggiornamenti dalle ultime ore.

Kimberly Guilfoyle si dimette da ambasciatrice in Grecia

Kimberly Guilfoyle ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia. La decisione sarebbe stata sollecitata dalla Casa Bianca dopo una serie di accuse di corruzione emerse da inchieste giornalistiche. Secondo quanto riportato, Guilfoyle avrebbe esercitato pressioni su alcuni funzionari europei per favorire imprenditori del settore energetico a lei vicini. Inoltre, avrebbe richiesto 100.000 dollari a un donatore repubblicano in cambio di accesso a esponenti dell'amministrazione Trump. Le dimissioni rappresentano un ulteriore scossone negli ambienti diplomatici statunitensi.

Azerbaigian: proteste contro le nuove regole sull'abbigliamento scolastico

In Azerbaigian, le nuove normative sull'abbigliamento scolastico, che di fatto limitano l'uso dell'hijab in nome della laicità dello Stato, hanno scatenato dure proteste nella capitale Baku. Le forze dell'ordine hanno arrestato decine di manifestanti. La questione ha anche ripercussioni internazionali: in Turchia, manifestanti vicini al partito del presidente Erdogan hanno organizzato sit-in davanti ai consolati azeri per esprimere solidarietà alle donne colpite dal provvedimento. Le tensioni tra i due Paesi, storicamente alleati, si fanno sempre più palpable.

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Russia: arrestato un giornalista giapponese a Sakhalin

Le autorità russe hanno arrestato sull'isola di Sakhalin un giornalista giapponese del quotidiano Hokkaido Shimbun. L'accusa nei suoi confronti è di spionaggio. L'episodio rischia di complicare ulteriormente i rapporti tra Mosca e Tokyo, già tesi per la questione delle isole contese. Il giornalista si trovava sull'isola per motivi professionali, ma secondo la versione russa stava raccogliendo informazioni sensibili.