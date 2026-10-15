Dipendente infedele ruba 35 smartphone dal corriere e finisce in manette

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A Bari, un dipendente di una ditta di spedizioni è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. L'uomo, un 36enne del posto, avrebbe sottratto 35 smartphone da un pacco in transito presso lo stabilimento per cui lavora.

La dinamica del furto

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, il dipendente avrebbe approfittato del suo ruolo per accedere a un'area riservata dello stabilimento e manomettere un collo destinato a un negozio della zona. Gli investigatori, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono risaliti all'uomo che, al termine del turno, si stava allontanando a bordo della propria auto con la refurtiva.

Il ritrovamento e l'arresto

I militari hanno fermato il 36enne e hanno perquisito il veicolo, trovando i 35 smartphone ancora imballati. La merce è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'uomo è stato arrestato in flagranza e, dopo l'udienza di convalida, il giudice ha disposto per lui l'obbligo di dimora.

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Le conseguenze legali

Il dipendente dovrà ora rispondere di furto aggravato, reato che prevede pene severe. Le indagini proseguono per accertare eventuali complicità o altri episodi simili.