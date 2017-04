Diritti disabili,il governo non ha ripristinato i fondi per il welfare. "Promessa tradita"

ROMA, 27 APRILE – L’assessore lombardo all’Economia, Massimo Garavaglia, commenta il decreto e l’assenza delle risorse attese per il welfare per recuperare al taglio al fondo per le Politiche sociali e a quello per le non autosufficienze , dichiarando: “Il governo non ha mantenuto la parola”. Garavaglia ricorda che “le Regioni avevano incontrato il ministro Poletti, che si era impegnato a ripristinare i fondi”.

Il caso era scoppiato il 3 marzo, giorno in cui era emerso che i risparmi imposti alle Regioni sarebbero andati a incidere sui due fondi. L’accordo Stato-regioni prevedeva infatti che, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i due capitoli di spesa sarebbero stati tagliati rispettivamente a quota 450 milioni e 99,7 milioni di euro. Il fondo destinato al sostegno delle persone non autosufficienti sarebbe sceso, perdendo i 50 milioni aggiuntivi promessi a novembre dal ministro del Lavoro Giuliano Poletti ai malati di Sla. Il fondo Politiche sociali invece perde 211 milioni sui 311,58.



Le associazioni avevano protestato ma ad oggi l’ennesimo smacco:“Alla prossima Conferenza proporrò che almeno la mantengano le Regioni, mettendo i 50 milioni per la non autosufficienza. Noi intendiamo comunque mantenere la parola poi se al governo va bene tagliare il sociale è una scelta sua ed è perfettamente in linea con la linea del governo di sinistra degli ultimi anni”, conclude l’assessore Garavaglia.

Maria Minichino



(fonte anmicsiena.org )