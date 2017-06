Diritti tv, Sky si aggiudica la Champions per il triennio 2018-2021

ROMA, 14 GIUGNO - Nessuna conferma ufficiale da parte dell'Uefa, ma voci di mercato darebbero per certa la prevalsa di Sky nella gara per i diritti tv della Champions.

Sky sarebbe dunque la società vincente, aggiudicandosi i diritti tv del torneo relativi al triennio 2018-2021. L'Uefa, da quanto riportano quest'oggi i principali organi di stampa, avrebbe preferito l'offerta dell'operatore satellitare, che ha dunque scalzato Mediaset. Risulta possibile che le parti stiano già lavorando alla definizione del contratto, anche se Sky non ha rilasciato nessun commento in merito alla vicenda. Neanche Mediaset, che si era aggiudicata i diritti sulla Champions per il triennio in corso, ha divulgato alcuna informazione.

Se le licenze televisive per il triennio 2018-19, 2019-20 e 2020-21 dovessero essere assegnate alla piattaforma di Murdoch, come ipotizzano gli addetti ai lavori, successivamente dovrebbe essere assegnata una sub-licenza alla Rai per la trasmissione delle partite in chiaro.

Luigi Cacciatori

Immagine da calcioefinanza.it