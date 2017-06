Diritti umani e crisi della tolleranza a Catanzaro il 16 ed il 17 giugno il convegno internazionale

CATANZARO, 11 GIUGNO - Catanzaro capitale dei diritti umani. Nel capoluogo di regione venerdì 16 e sabato 17 giugno si svolgerà il Convegno Internazionale di studi su 'Diritti umani e crisi della tolleranza', organizzato dall'Istituto Superiore di Scienze sociologiche e penalistiche, presieduto dall'avvocato Nunzio Raimondi, docente di Diritto penale dell'Università Magna Graecia, in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo dell'Università di Catanzaro, coordinato dal professore Massimo La Torre, e con il CIDU, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Calabria, della Provincia e del Comune di Catanzaro.

Un'occasione unica per riflettere su un tema di stringente attualità e sulla necessità di dare concreta attuazione ai diritti umani.Al Convegno, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica, parteciperanno illustri personalità e numerosi rappresentanti delle Istituzioni a livello nazionale ed europeo.Tra i relatori Angelino Alfano, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Francisco Javier Ansuategui Roig, direttore dell'Istituto per i Diritti umani, e il professore Rein Mullerson dell'Università di Tallin.Il Convegno affronterà il delicato tema dei diritti umani con un approccio multidisciplinare ed innovativo, offrendo ai partecipanti approfondimenti qualificati sull'attuazione dei diritti umani nel processo penale e nel diritto internazionale.Tra gli interventi anche quello di Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria che ha patrocinato l'iniziativa.Il Convegno sarà inaugurato venerdì 16 giugno nella Sala del Consiglio del Comune di Catanzaro, alla presenza dei presidenti Massimo La Torre e Nunzio Raimondi, e si concluderà all'Università Magna Graecia con una tavola rotonda su diritti umani, diversità culturale e crisi della tolleranza.L'evento è accreditato dall'Ordine degli avvocati di Catanzaro con 8 crediti formativi.