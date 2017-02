Diritto processuale civile: Incontro inaugurale con il professor Francesco Paolo Luiso 22 febbraio, ore 13.30 Chiostro S. Abbondio, Como

COMO, 19 FEBBRAIO - Quest’anno l’inizio dei corsi di Diritto processuale civile, impartiti dal Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell’Università degli Studi dell’Insubria, sarà affidato ad un ospite d’onore.

Su iniziativa del titolare della cattedra, Maria Francesca Ghirga, i corsi saranno inaugurati da uno dei Maestri della materia, Francesco Paolo Luiso, già ordinario nell’Università di Pisa.Il professor Luiso è conosciuto dagli studenti in quanto autore di uno dei Manuali più in uso nelle Università, e più apprezzato per la completezza della trattazione, che lascia spazio non solo allo sviluppo teorico dei temi, ma anche a una sempre puntuale esemplificazione pratica dei diversi istituti, consentendone una migliore comprensione.Inoltre, il professor Luiso è molto amato ed apprezzato anche dal Foro comasco, ed è stato spesso ospite della Camera Civile, in sinergia con l’Università, quale relatore di temi di grande attualità, che riguardano il funzionamento del processo civile e le novità legislative che hanno interessato diversi settori dello stesso. Proprio nel mese di novembre dell’anno scorso ha offerto, in più giornate di studio, la sua sapiente lettura delle modifiche recentemente apportate al processo esecutivo.La lezione inaugurale si terrà a Como, presso il Chiostro di Sant’Abbondio, mercoledì 22 febbraio alle ore 13.30, e sarà dedicata ad illustrare “Di che cosa si occupa il Diritto processuale civile”.Si tratta di un’occasione preziosa di formazione non solo per gli studenti, ma anche per il cittadino interessato a conoscere i fondamenti della giustizia civile.Ingresso libero