Disabile salvata dai VVF in appartamento in fiamme

Brucia appartamento a Firenze, vigili fuoco salvano disabile

FIRENZE 24 NOVEMBRE. - Un disabile e' stato salvato dai vigili del fuoco di Firenze dall'incendio del suo appartamento di Campi Bisenzio, in localita' San Donnino. Da stabilire le cause che hanno scatenato il rogo. I vigili del fuoco in Toscana, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato complessivamente 169 interventi di soccorso.