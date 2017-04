Disabili: Mattarella, va garantita inclusione e cittadinanza

ROMA 3 APRILE - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale, in occasione della Giornata Nazionale della persona con lesione al midollo spinale, una delegazione della FAIP - Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici, guidata dal Presidente Vincenzo Falabella.

In tale occasione, ha dichiarato "Va aumentando, per fortuna, la sensibilità e la disponibilità. E anche in anni in cui vi sono risorse finanziarie non molto ampie, sta aumentando la percezione del dovere delle istituzioni di affrontare in maniera concreta sempre di più questa esigenza di garantire inclusione e cittadinanza".

Per il Capo dello Stato le istituzioni hanno quindi il dovere di garantire il diritto all'inclusione e alla cittadinanza di queste persone, per consentir loro di partecipare a pieno titolo a tutte le attività su qualunque versante della vita sociale culturale, economico, occupazionale, di ogni genere. Solo in questo modo si potrà avere inclusione e cittadinanza.

Un maggiore impegno per le istituzioni, pertanto, sarebbe stato chiesto dal Capo dello Stato a tutela della categoria. È stato ritenuto fondamentale, infatti, promuovere l’attività riabilitativa, stimolare la ricerca, far scomparire le differenze territoriali, tutto al fine di soddisfare un’unica esigenza: quella di consentire e far realizzare in pieno, con inclusione e cittadinanza, il diritto a scegliere della propria vita, e operare le proprie scelte con liberta.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.datamanager.it