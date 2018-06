Disagio Acqua: Catanzaro, ecco i quartieri interessati dal disagio idrico

CATANZARO 12 GIUGNO - Si stanno registrando disagi nell'erogazione dell'acqua tra la zona di Casciolino e il centro abitato di Lido. Lo rende noto l'Ufficio acquedotti del Comune, specificando che l'interruzione si e' resa necessaria per la riparazione di una rottura sulla condotta adduttrice nei pressi del passaggio a livello di viale Crotone. Gli addetti comunali sono a lavoro per ripristinare il guasto e non appena l'erogazione tornera' regolare ne sara' data tempestiva comunicazione.

- E' stato completato l'intervento di riparazione della rottura sulla condotta adduttrice, nei pressi del passaggio a livello di viale Crotone, per cui si e' resa necessaria l'interruzione del servizio idrico nel quartiere Lido. Lo rende noto il Comune, evidenziando che l'erogazione dell'acqua e' stata gia' riattivata e che la normalizzazione del servizio e' prevista per la tarda serata odierna.