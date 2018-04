Disastro aereo in Algeria

ALGERI,11 APRILE- Un aereo militare con circa 200 persone a bordo è precipitato, in fase di decollo, nei pressi dell'autostrada che collega Boufarik a Blida, a circa 30 chilometri a sud-ovest di Algeri. Il sito dell’emittente algerina Ennhar fa sapere che non ci sarebbero superstiti.



Il velivolo precipitato sarebbe un aereo da trasporto di produzione russa (Ilyushin) e la maggior parte dei passeggeri a bordo sarebbero stati soldati.



Lo schianto, le cui cause sono al momento ignote, è avvenuto poco dopo il decollo, verso le 8 ora locale (le 9 in Italia) e ha provocato un enorme incendio. Per le operazioni di soccorso sono stati mobilitati 130 uomini della protezione civile, 14 ambulanze e 10 camion.



Si tratta del più grave incidente aereo nella storia dell’aviazione algerina.

Fonte dell'immagine: today.it

Federica Vetta