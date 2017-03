Disney: Primo personaggio gay nel live-action di "La Bella e la Bestia"

ROMA, 2 MARZO - La Bella e la Bestia interpretato da un cast stellare che comprende Emma Watson, l’indimenticata Hermione Granger di Harry Potter, nel ruolo della protagonista Belle, è pronto a far debuttare sullo schermo il primo personaggio ufficialmente gay nel mondo Disney.



Il regista Bill Condon ha spiegato che il personaggio interpretato da Josh Gad, Le Fou, si troverà a combattere con i suoi sentimenti per il Gaston di Luke Evans. Condon ha rivelato anche che il film offrirà il primo “tenero momento gay in una pellicola Disney”.



In un’intervista esclusiva a Attitude, infatti, il regista ha parlato del personaggio di Le Tont (in originale Le Fou) dicendo:“Lui un giorno vuole essere come Gaston e un altro vorrebbe invece baciare Gaston“. Secondo Condon nel film c’è una scena in cui questa attrazione è piuttosto palese, con la quale la Disney “vuole mandare un messaggio in tutti i Paesi del mondo, secondo cui tutto ciò è normale e naturale“.



In seguito il trailer del film in uscita in Italia il prossimo 16 marzo.



Maria Minichino

(fonte immagine wired.it)