Divampate due auto a Isca sullo Ionio (CZ) intervento dei VVF (Foto)

ISCA SULLO IONIO (CZ) 19 GENNAIO - Questa notte squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato è intervenuta nel comune di Isca sullo Ionio per incendio autovetture.

Due le vetture coinvolte una Opel Frontera ed una Suzuki Jimny. Le due vetture completamente distrutte dalle fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da verifica effettuata dal personale vvf, non è stato rinvenuto alcun elemento utile circa una probabile origine dolosa dell'incendio. Ulteriori accertamenti in corso e al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza. Non si registrano danni a persone.