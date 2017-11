Divampato incendio all\'istituto professionale di Girifalco, tempestivo l\'intervento Dei VVF (Foto)

GIRIFALCO 29 NOVEMBRE - Principio di incendio questa mattina presso l'istituto tecnico professionale E. MAIORANA nel comune di Girifalco. L'incendio ha interessato un vano sottoscala posto al terzo piano dell'edificio ed adibito a deposito di materiale logistico.

L'incendio è divampato nel periodo della ricreazione ha subito attivato il sistema allarme antincendio con conseguente evacuazione dell'intero edificio.

Nessun ferito. Il pronto intervento della squadra Vvf del distaccamento volontario di girifalco ha evitato il propagarsi delle fiamme.

Disagi dovuti al fumo. Non risultano danni strutturali ma solo annerimento delle pareti. Sul posto i Carabinieri del comando compagnia di Girifalco per quanto di loro competenza. Al momento non si esclude alcuna ipotesi circa le cause dell'incendio.