Divampato incendio in cattedrale di Pistoia, pronto l\'intervento dei VVF

Divampato incendio in cattedrale di Pistoia. Allarme a vigili fuoco nella notte, brucia trave guardaroba

PISTOIA, 30 NOVEMBRE - Intervento di vigili del fuoco alle 1,15 della notte scorsa nella cattedrale di San Zeno a Pistoia perché è scattato l'allarme antincendio.

I pompieri hanno individuato una trave in legno ed il tavolato limitrofo che stava bruciando lentamente producendo molto fumo che usciva dalle finestre. Il locale interessato è il guardaroba attiguo alla cattedrale. L'allarme è scattato automaticamente.I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l'incendio e sono rimasti sul posto per verificare il progressivo abbassamento della temperatura. L'intervento è terminato è terminato alle 6.45 di stamani. E' In corso di accertamento le causa di innesco dell'incendio.