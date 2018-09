Divampato Lido San Giovanni a Soverato “Non si esclude la natura dolosa” intervento dei VVF

SOVERATO, 15 SETTEMBRE - Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato sono intervenuti questa mattina per un incendio sul lungomare Europa nel comune di Soverato.

Interessato dall'incendio un capanno con struttura in cemento e copertura in lamierato adiacente una struttura balneare non in attività.

Il capanno era adibito a locali bagno ed attualmente utilizzato come magazzino ripostiglio per materiale in disuso e rifiuti vari.

Da verifiche effettuate dal personale vigilfuoco, il rogo ha interessato inizialmente arbusti e sterpaglie propagandosi successivamente alla struttura il cui interno andava completamente distrutto.

Le fiamme coinvolgevano altresì un serbatoio interrato di GPL, ad uso esclusivo dello stabilimento balneare, che tempestivamente veniva posto in sicurezza. Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio. Non si esclude la natura dolosa.