Diversity Contemporary II

10 Dicembre 2024 – 31 Gennaio 2025

Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

Lun-Ven 11:30 – 17:00

Entrata libera

Rossocinabro è lieta di presentare la nuova mostra Diversity Contemporary. Un’esposizione che celebra la diversità artistica e l’interconnessione culturale, superando le barriere geografiche e stilistiche.

Questa mostra nasce dalla volontà di rendere accessibili al pubblico una selezione di opere d’arte, molte delle quali non sono state esposte al pubblico, se non per brevi periodi. Un’opportunità unica per scoprire tesori nascosti e ammirare la ricchezza e la varietà della produzione artistica contemporanea.

Attraverso questa esposizione, Rossocinabro conferma il suo impegno nell’internazionalizzazione, un percorso avviato fin dai primi anni di attività. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra artisti di diverse culture e di offrire al pubblico un’esperienza artistica sempre più ricca e variegata.

Una collezione senza confini, con una prospettiva completamente diversa, specchio di un mondo sempre più interconnesso. Le frontiere artistiche si sono dissolte con l'accelerazione degli scambi culturali, la mobilità delle persone e la circolazione delle informazioni. E’ diventato difficile, se non impossibile, stabilire i confini delle opere e delle persone che hanno reso l'arte un linguaggio universale. Le opere qui esposte ne sono la testimonianza: un insieme di stimoli eterogenei che possiamo riconoscere come portanti di una certa ricerca, senza che vi corrispondano una geografia specifica o uno stile di riferimento.

“Non c’è un minimo comune denominatore, perché non lo abbiamo cercato” - spiega il curatore e organizzatore della mostra Joe Hansen - “sarà, dunque, quello analizzare e presentare i vari aspetti dell’arte contemporanea, mettendo in evidenza, il ruolo di valore artistico legato alla unicità e originalità di ognuna delle svariate e tutte ugualmente possibili letture che dell’opera originale vengono date”.

Artisti di Galleria

A cura di Joe Hansen

Img guida: Milos Sejn - Flowering Man - photo performance

https://rossocinabro.com/diversity-contemporary-2/