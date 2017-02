Dj Fabo è deceduto in Svizzera

ZURIGO, 27 FEBBRAIO - Dj Fabo è deceduto in una clinica svizzera per il suicidio assistito alle 11.40, a darne la notizia Marco Cappato dell'Associazione Luca Coscioni su Facebook:

"Sono finalmente arrivato in Svizzera - sono state le parole di Fabio nell'ultimo audio - e ci sono arrivato purtroppo con le mie forze e non con l'aiuto dello Stato. Grazie a Marco Cappato per avermi sollevato da un inferno fatto di dolore".

Il suo ultimo audio:

La storia Il giovane italiano di 39 anni è rimasto cieco e tetraplegico dopo un drammatico incidente: dopo aver chiesto l'autorizzazione all'eutanasia al presidente Mattarella, senza risultati, è dovuto andare in Svizzera per esaudire il suo ultimo desiderio. In Italia infatti non c’è una legge che consenta alle persone in gravi condizioni e che lo richiedano di effettuare un percorso che porti alla morte.

Maria Azzarello

Credit: Tgcom.it