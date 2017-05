Dj Fabo: Gip, no archiviazione per Cappato. Udienza il 6 luglio

MILANO, 11 MAGGIO - Il Gip di Milano, Luigi Gargiulo, ha deciso di non accogliere in prima battuta la richiesta di archiviazione dei Pm per Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per la morte di Dj Fabo. Al rientro dalla Svizzera, Cappato si era autoaccusato di "aiuto al suicidio".

Il giudice ha fissato una udienza di discussione tra le parti, alle quali ha notificato la convocazione per il 6 luglio, e poi deciderà se archiviare o ordinare alla procura di chiedere il rinvio a giudizio.

Secondo Filomena Gallo, legale difensore di Cappato, quella "di fissare un’udienza camerale prima di decidere se archiviare o andare avanti era una decisione nelle possibilità del giudice per le indagini preliminari e noi eravamo in attesa. È comunque un segnale positivo, perché significa che vuole approfondire".

Per i Pm di Milano la vicenda andava archiviata. In uno dei passaggi del documento, a sostegno della loro tesi, hanno scritto: "Il principio della dignità umana impone l'attribuzione a Fabiano Antoniani, e in conseguenza a tutti gli individui che si trovano nelle medesime condizioni, di un vero e proprio diritto al suicidio". Per i pubblici ministeri, dunque, Cappato non avrebbe commesso alcun reato, ma ha aiutato una persona a esercitare il diritto individuale.

Luigi Cacciatori

Immagine da espresso.repubblica.it