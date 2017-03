Dj Fabo: Indagato per istigazione al suicidio Marco Cappato

ROMA, 1 MARZO - Subito dopo l'annuncio della morte di dj Fabo, Marco Cappato lo aveva annunciato: "Oggi vado dalla polizia e mi autodenuncio per aver aiutato Fabo a morire portandolo in Svizzera"

Cappato, esponente dei Radicali e dell'Associazione Luca Coscioni che da sempre si batte per il diritto all'eutanasia legale, è ora indagato per istigazione al suicidio. Il pm di Milano Tiziana Siciliano ha intenzione di interrogarlo alla presenza di un legale. Il politico è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 580 del codice penale, ossia “istigazione o aiuto al suicidio”, e che prevede pene che vanno dai 5 ai 12 anni di carcere.

In particolare, a Cappato viene contestata la parte del reato in cui si stabilisce che deve essere punito chi agevola in qualsiasi modo l’esecuzione del suicidio.

Maria Minichino

( fonte immagine marcocappato.it )