Dj Fabo: oggi l\'ultimo saluto a Milano

MILANO, 10 MARZO- Si terrà oggi alle 19 presso la parrocchia di Sant'Idelfonso a Milano l'ultimo saluto a Fabiano Antoniani, meglio noto come Dj Fabo, che, cieco e tetraplegico dal 2014 a seguito di un incidente, si è spento il 27 febbraio in Svizzera tramite suicidio assistito.

A dare l'annuncio sono stati la fidanzata Valeria Imbrogno e Marco Cappato, presidente dell'associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Fabo nel suo ultimo viaggio fino alla clinica Dignitas di Zurigo.

Non si tratterà di un funerale religioso e non vi sarà una messa: sarà un momento di preghiera e raccoglimento in un luogo d'infanzia caro a Fabo.

Dopo alcuni colloqui col parroco Don Antonio Suighi, Carmen, madre del dj, ha ottenuto che la parrocchia potesse ospitare l'evento; ciò è stato interpretato come un positivo segnale da parte della Chiesa.

Il deputato Mdp Arturo Scotto ha parlato di "svolta rivoluzionaria" mentre Mina Welby, al cui marito Piergiorgio il Vaticano negò il funerale 10 anni fa, ha espresso la gratitudine dell'Associazione Luca Coscioni, di cui è co-presidente, per il gesto di apertura e progressismo.

Marta Pietrosanti

foto: corriere.it