Dj Fabo, venerdì l\'ultimo saluto in una chiesa di Milano. La Curia: Vicini al dolore della famiglia

MILANO, 06 MARZO - Valeria Imbrogno, la fidanzata di Fabiano Antoniani, ha comunicato, attraverso un post su Facebook , poi ripreso da Marco Cappato, che venerdì 10 marzo in una chiesa di Milano sarà celebrata una cerimonia per ricordare dj Fabo. «Per chi volesse salutare Fabo – scrive Valeria - la cerimonia sarà venerdì 10 alle ore 19 nella parrocchia di Sant'Ildefonso, piazzale Damiano Chiesa 7, a Milano». Non sarà una messa ma un ricordo, un momento di preghiera, perché Fabo avrebbe preferito così.

A celebrare la cerimonia sarà don Antonio Suidi, amico di famiglia e in particolar modo della mamma che ha chiesto un momento di raccoglimento. La Curia, che ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, ha ribadito che non si tratta di un funerale, ma di un «suffragio» a una settimana dalla morte. «Abbiamo acconsentito al desiderio della mamma – ha spiegato don Suidi - di aver in chiesa una occasione di preghiera per partecipare al momento di prova di questa famiglia, come spesso succede per i nostri fedeli. La preghiera in chiesa per dire siamo al vostro fianco in questo frangente di dolore».

Il prete nei giorni scorsi si è rivolto ai vertici della chiesa ambrosiana per concordare la cerimonia, sulla base della volontà espressagli dalla famiglia di Fabo. Il parroco aveva proposto di celebrare una messa di suffragio, ma la famiglia ha optato per un momento di raccoglimento in un luogo che Fabo da bambino frequentava e che gli era caro.

«Dieci anni fa il Vaticano chiuse le porte in faccia a Welby. Per Fabo, le porte della Chiesa saranno aperte», ha commentato su Facebook Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, sul cui ruolo nella vicenda la procura di Milano ha nel frattempo aperto un’inchiesta. Cappato, che dopo aver accompagnato Antoniani nella clinica dove ha trovato la morte si è autodenunciato, deve infatti rispondere di «aiuto al suicidio».

[foto: tgcom24.mediaset.it]

Antonella Sica