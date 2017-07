Dl Vaccini: via libera dalla commissione, oggi in Aula al Senato

ROMA, 11 LUGLIO 2017 - Via libera, nella notte, della Commissione Igiene e Sanità del Senato al decreto vaccini che, alle 16:30, dovrebbe approdare in Aula a Palazzo Madama. Sul testo del decreto, il Consiglio dei Ministri di ieri ha autorizzato la questione di fiducia.

Il testo licenziato presenta diverse modifiche rispetto a quello originariamente presentato. I vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola scendono da 12 a 10: poliomielite, tetano, difterite, epatite B, hemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, varicella.

A questi, poi, se ne aggiungono altri 4 "consigliati" attivamente dalle Asl: anti-meningococco B e C, anti-pneumococco e anti-rotavirus che non saranno dirimenti per l'iscrizione a scuola, ma saranno offerti gratuitamente. Per questi 4 è prevista una valutazione fra tre anni per l'eventuale eliminazione dell'obbligo.

Calano, infine, le sanzioni. Il massimale per i genitori inadempienti passa da 7.500 a 3.500 euro. Salta anche il riferimento alla possibile perdita della patria potestà per chi non vaccina i figli.

Istituita anche un'Anagrafe vaccinale nazionale e previste le vaccinazioni per gli operatori sanitari e scolastici. Rimane il nodo coperture che necessita del parere della Commissione Bilancio, il quale arriverà oggi prima dell'approdo in Aula.

Introdotta, infine, la possibilità di effettuare le vaccinazioni in farmacia, misura che tuttavia vede contrari gli Ordini dei medici.

Daniele Basili

immagine da tuttoscuola.com