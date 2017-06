DoBank, Ok della Consob al prospetto. Domani la quotazione in Borsa

MILANO, 29 GIUGNO 2017 - Arriva anche l'Ok della Consob e DoBank, l'istituto specializzato nella gestione dei crediti deteriorati, si quota in Borsa a partire da domani. La commissione che vigila sui mercati finanziari, infatti, ha approvato il prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Dobank sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Due le ipotesi di ipo finalizzate all'ammissione alle negoziazioni delle azioni sul Mta. La prima riguarda 28,5 milioni di azioni, che rappresentano il 35,63% del capitale sociale; la seconda riguarda 34,7 milioni di azioni, che rappresentano il 43,38%, in caso di integrale esercizio della facoltà dell'azionista Avio - coadiuvati da Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit Corporate & Investment Banking - di aumentare il quantitativo di azioni messe sul mercato, in considerazione delle adesioni pervenute.

Le azioni saranno collocate presso investitori istituzionali in Italia e all'estero, mentre e non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.

E' prevista un'opzione di greenshoe per ulteriori 2,85 milioni di azioni, corrispondenti a una quota pari al 10%, incrementabili a 3,47 milioni. In tal caso, le azioni oggetto dell'offerta sarebbero complessivamente il 39,19% del capitale sociale o il 47,71% con offerta incrementata.

Secondo gli esperti, l'operazione dovrebbe portare capitale per 653 e 802 milioni di euro, pari a una forchetta di prezzo compresa fra 8,35 e 10,25 euro per azione. Il valore sarà detemrinato attravero il meccanismo dell’open price e sarà reso noto entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di offerta.

Daniele Basili

immagine da statoquotidiano.it