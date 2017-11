Dodi Battaglia, "e la storia continua" Oggi esce il Dvd (Video e Foto)

Continua l’instore tour per incontrare i fan di tutta Italia e firmare le copie del disco e del dvd

Dopo l’uscita del doppio album “E LA STORIA CONTINUA…” di DODI BATTAGLIA, a grande richiesta oggi, 17 novembre, esce anche il dvd omonimo, per rivivere grazie alle immagini l’indimenticabile tour estivo dell’artista!

… - IL DVD” è stato registrato durante il tour estivo di Dodi Battaglia. Da aprile 2017 l’artista si è infatti esibito in più di 50 date nelle province italiane riscuotendo successo da parte di un pubblico che vede in lui la “continuazione di una storia” che ha coinvolto in vari decenni molte generazioni di ascoltatori. La sua voce è conosciuta come quella di alcuni dei principali successi dei Pooh e si aggiunge al suo valore di chitarrista affermato a livello internazionale.Come l’album “e la storia continua…” contiene 26 grandi successi dei Pooh e 4 brani della carriera da solista di Dodi Battaglia per la prima volta in versione live. Tutte le canzoni sono interpretati dalla caratteristica voce dell’artista, impreziosite dai suoi leggendari assoli e accolte dagli applausi del pubblico.Continua l’instore tour con cui Dodi Battaglia incontra i fan di tutta Italia e firma le copie del doppio disco “e la storia continua…” e del dvd! Queste le prossime date: il 21 novembre a La Feltrinelli di Verona (Via Quattro Spade - ore 18.00), il 27 novembre al Media World di Bergamo (Via Guzzanica, Stezzano - Centro Comm.le Le Due Torri - ore 18.00) e il 29 novembre al Media World di Rimini (Savignano sul Rubicone - Romagna Shopping Valley - ore 18.00).video teaser del dvd