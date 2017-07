Dodicenne del Gambia annegato in provincia di Trapani. Era da due mesi in Italia

TRAPANI, 9 LUGLIO - Aveva dodici anni il ragazzo del Gambia annegato nel pomeriggio nello specchio d'acqua di Cala Calazza, a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

Il giovane era arrivato in Italia circa due mesi fa, a bordo di un barcone, ed attualmente alloggiava in un centro di accoglienza per migranti minorenni non accompagnati.

La ricostruzione dell'accaduto non è ancora chiara. Ad ogni modo sembra che il ragazzo si sia tuffato in acqua subito dopo aver mangiato, e sarebbe dunque stato colpito da un malore mentre era in mare, annegando tragicamente.

Sul posto è intervenuto il 118, tempestivamente avvisato da alcuni bagnanti che avevano lanciato l'allarme. A nulla, tuttavia, sono serviti i soccorsi.

Paolo Fernandes

Foto: lasicilia.it