Dolce di mele vecchia Inghilterra

Il tempo necessario alla preparazione di questa torta dal gusto amabile, ottima per colazione o come dolce dopo i pasti, è di circa un'ora.

Ingredienti:

8 mele golden

50 g. di uva sultanina

50 g. di pinoli

200 g. di burro (o margarina)

½ bicchiere di brandy

120 g. di zucchero

200 g. di farina

pangrattato

Procedimento:

Mettete l'uva a bagno nel brandy e lasciatela ammorbidire per circa 20 minuti. Nel frattempo sbucciate le mele, privatele del torso e tagliatele a dadi non troppo piccoli. Imburrate una pirofila da forno, spolverizzatela con abbondante pangrattato, adagiatevi i pezzi di mela e distribuitevi sopra in modo uniforme i pinoli e l'uvetta sgocciolata.

Su di un piano da lavoro (in legno o marmo) setacciate a fontana la farina, unite lo zucchero ed il burro precedentemente diviso in piccoli pezzetti. Lavorate tutto con la punta delle dita in modo da ottenere un composto poco amalgamato e molto friabile (deve avere un aspetto sbriciolato).

Distribuite il composto sopra alle mele e passate tutto in forno preriscaldato a 220°C per 40 minuti circa o finché la superficie non assumerà un bel colore biscotto. Servite questo dolce su un vassoio a temperatura ambiente.

Mari Pelle