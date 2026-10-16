Domanda Unica 2025 in Calabria: pagamenti per 1,2 milioni e oltre 241 milioni in un anno

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La Regione Calabria accelera sui pagamenti agli agricoltori. È in fase di liquidazione l'elenco numero 13 della Domanda Unica 2025, per un importo complessivo di 1.256.064,34 euro. Una somma che permetterà di completare i saldi residui della campagna 2025, precedentemente sospesi per anomalie tecniche poi risolte dagli uffici competenti.

Un sostegno concreto alle imprese agricole calabresi

L'erogazione rientra nelle misure della Politica agricola comune finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del sostegno economico alle imprese del territorio. A darne notizia è l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, che sottolinea come questo pagamento si inserisca in un percorso di costante accelerazione delle procedure di erogazione.

Oltre 241 milioni erogati in un anno

Il dato più significativo arriva dal bilancio complessivo dell'esercizio finanziario compreso tra il 16 ottobre 2025 e il 15 ottobre 2026: in questo periodo sono stati erogati 241.502.575,84 euro in aiuti diretti all'agricoltura calabrese. Nel dettaglio, 180.775.806 euro sono stati destinati alla campagna 2025, 56.771.824,02 euro agli anticipi della campagna 2026 e 3.954.945,82 euro ai saldi della campagna 2024.

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Nelle settimane precedenti, Arcea aveva già disposto il pagamento di quasi 4 milioni di euro riferiti ai saldi 2024, contribuendo a mantenere costante il flusso di risorse verso il comparto.

Gallo: garantire continuità e certezza finanziaria

"Questi risultati – afferma l'assessore Gallo – confermano l'impegno della Regione Calabria e di Arcea nel garantire continuità e certezza finanziaria alle imprese agricole". Il graduale completamento dei pagamenti, anche in una fase complessa per il settore, rappresenta secondo l'assessore un sostegno concreto a favore degli agricoltori.

"Il traguardo di oltre 241 milioni di euro erogati in un solo esercizio finanziario – prosegue – testimonia un'azione costante volta a garantire liquidità alle aziende, sostenere gli investimenti e rafforzare la competitività di un comparto strategico per l'economia regionale". Con l'ulteriore pagamento di oltre 1,2 milioni di euro, aggiunge Gallo, si completa la liquidazione delle posizioni che avevano registrato criticità amministrative, assicurando risposte puntuali agli aventi diritto.

Procedure più rapide e trasparenti

L'obiettivo dichiarato è rendere le procedure sempre più rapide, efficienti e trasparenti, in sinergia con Arcea e gli uffici regionali, così da consentire alle risorse europee di raggiungere tempestivamente le aziende. "La nostra priorità – conclude l'assessore – resta quella di accompagnare la crescita del settore, trasformando le opportunità offerte dalla programmazione comunitaria in sostegno concreto al reddito degli agricoltori, allo sviluppo delle imprese e alla valorizzazione delle aree rurali calabresi".

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali istituzionali della Regione Calabria e di Arcea.