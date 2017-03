Domani a Lamezia le audizioni del 24° Concorso Bandistico di Ama Calabria

LAMEZIA TERME (CZ) 25 MARZO - Ben diciassette Orchestre a Fiati Domani (Domenica 26 marzo) si sottoporranno presso il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, alle ore 9.30, alle audizioni musicali previste dal 24° Concorso Bandistico organizzato da Ama Calabria. La manifestazione rientra in quelle di maggiore prestigio a livello nazionale ed è stata realizzzata con il sostegno del MiBact( Direzione generale dello spettacolo), dal Comune di Lamezia Terme, dal Cidim ( Comitato nazionale italiano musica ) e dalla Siae attraverso i fondi del progetto Sillumina. Scopo essenziale è quello di diffondere e promuovere la musica anche in Calabria.

Per l’occasione la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Perri- Pitagora” ha messo a disposizione dei complessi bandistici partecipanti la palestra dell’Edificio Scolastico per consentire loro il riscaldamento ma anche la nota ditta francesse Buffet & Crampon ha contribuito offrendo ai vincitori strumenti musicali che, uniti a quelli di cultura, raggiungono un valore complessivo di 5.000 euro.La giuria, oltre al presidente francese Antoine Langagne, Lieutenant-Colonel Directeur de la Musique de la Garde Républicaine, è composta dal direttore e compositore Giovanni Bruni, dal direttore e docente di direzione d'Orchestra di Fiati presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano Sandro Satanassi e dal direttore del Conservatorio di Vibo Valentia Francescantonio Pollice in rappresentanza di Ama Calabria. Dopo la prova dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, diretta dal presidente francese del concorso Antoine Langagne, i complessi entreranno in competizione.Per la Categoria B si sfideranno: l’ Associazione Bandistica "A. De Bartolo" Città di Corigliano (CS) diretta dal maestro Domenico De Vasto; la Banda Giovanile Melicucco (RC) diretta da Michele Napoli e Alessio Giordano; la Banda Musicale Cittadina Isola - Cutro (KR) diretta da Stefano Ulisse Paone; il Complesso Bandistico Città di Serra San Bruno (VV) diretto da Giuseppe Salerno; l’Orchestra di Fiati “G. Puccini”- Città di Mirto Crosia (CS) diretta da Salvatore Mazzei; l’ Orchestra di Fiati “G. Verga - Modica (RG) diretta da Mirko Caruso.Per la Categoria Giovanile Junior: l’ Orchestra di Fiati del Cilento diretta da Alessandro Schiavo - Leo Capezzuto e l’ Orchestra Giovanile dello Stretto "V. Leotta” - Reggio Calabria diretta da Alessandro Monorchio.Per la Categoria Giovanile Senior: l’ Associazione Banda Musicale "F. Curcio" - Amantea (CS) diretta da Luigi Spina; l’ Associazione Culturale e Musicale "Accademia della Musica Maria Santissima" del Mazzaro - Mazzarino (CL) diretta da Angelo Iacona; l’Associazione Musicale “G. Pacini” Santa Maria di Licodia (CT) diretta da Yuri Furnari; l’Euterpe Jugend Band - Catona (RC) diretta da Giuseppe Maira; l’ Orchestra di Fiati del Cilento diretta da Alessandro Schiavo - Leo Capezzuto; l’ Orchestra di Fiati "G. Rechichi" - Oppido Mamertina (RC) diretta da Giuseppe Calderone.Per la Categoria Libera: l’Orchestra di Fiati Intercomunale Tirrenium - Nicotera (VV) diretta da Maurizio Managò.

Lina Latelli Nucifero