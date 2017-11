Domenica 3 dicembre Calcinaia dà il benvenuto al Natale con la festa dei commercianti

Calcinaia, 29 Novembre - A Calcinaia un anteprima del Natale domenica 3 Dicembre, quando per le vie del paese prenderà vita la festa organizzata e allestita dal Centro Commerciale Naturale di Calcinaia che, in un unico pomeriggio, ha deciso di condensare tutto lo spirito natalizio che si comincia a respirare con l’arrivo dell’ultimo mese dell’anno.

Così in via Vittorio Emanuele ci sarà un'invasione di mercatini di arti e mestieri, stands gastronomici, esibizioni folkloristiche e di spettacoli vari, presepi, laboratori, ghiotte occasioni di shopping e nientepopodimeno che la casetta di Babbo Natale.

Tantissime inoltre le iniziative per grandi e piccini, il Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Calcinaia, porterà così il Natale in ogni angolo del centro storico.

La manifestazione prenderà il nel primo pomeriggio a partire dalle ore 15 e mentre Piazza Indipendenza accoglierà laboratori creativi in cui bambini e bambine potranno dar vita ad addobbi natalizi di ogni tipo con materiale di recupero e riciclo, alle 15.30 comincerà anche l’attesissimo spettacolo di Frozen con la Principessa Elsa che canterà accompagnata dalla sorellina Anna e dal pupazzo di neve Olaf. I tre personaggi intratterranno, inoltre, tutti i bambini presenti con la Baby Dance e successivamente i giovanissimi estimatori di Frozen potranno anche fotografarsi insieme ai loro beniamini.

Sempre dalle ore 15 fino a sera saranno attivi anche gli stands gastronomici che sforneranno necci, pasta fritta, frati, panini con la porchetta, pizza, senza dimenticare la cioccolata calda e vino per riscaldare il fisico oltre che l'animo...

A far da cornice ci saranno distese di banchetti con prodotti artigianali, un suggestivo presepe e la presenza di Babbo Natale, pronto a ricevere le letterine dei più piccoli. Chi vorrà potrà inoltre tentare la fortuna con il gioco “Pesca e Vinci”.

Saranno anche estratte a sorte 3 letterine destinate a Babbo natale che riceveranno bellissimi premi natalizi.

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione “Aspettando il Natale”, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza ad hoc con alcuni provvedimenti relativi al traffico.

Fino alle ore 21 di Domenica 3 Dicembre sarà infatti istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva in piazza Umberto I, via V. Emanuele fino all’intersezione con piazza Indipendenza e via Saffi, nel tratto compreso tra via Ricasoli e via V. Emanuele. Nelle suddette vie sarà istituito anche il divieto di transito, che verrà attivato anche in via V. Veneto, dall’intersezione con via N. Iotti, ad eccezione dei residenti di via V. Veneto. Per effetto di questa limitazione, i veicoli provenienti da Pisa con direzione Oltrarno, verranno deviati in via Fratelli Rosselli e, percorrendo via Circonvallazione, dalla rotatoria di Montecchio, rientreranno in via Matteotti, in direzione Pontedera. Sarà infine istituito il doppio senso di circolazione in via Lungarno Roma.

L’ingresso alla manifestazione è libero.