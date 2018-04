Don Francesco Cristofaro: "benedico il Signore per questi 12 anni di sacerdozio"

Domenica 8 aprile nella Chiesa “Santa Maria Assunta” in Simeri, piccola frazione del comune di Simeri Crichi saranno celebrati i primi 12 anni di sacerdozio del giovane parroco Don Francesco Cristofaro conduttore radio-televisivo, scrittore e tanto altro ancora.

« Benedico il Signore – afferma don Francesco – per questi 12 anni di sacerdozio. Nella sua immensa bontà mi ha concesso molto di più di quanto io potessi meritare. Ho lottato per anni per accettarmi e farmi accettare a motivo della mia disabilità fisica. Dio scommette lì dove non scommette l’uomo. Ha preso le mie gambe parablegiche e le ha reso forti e oggi giro l’Italia per portare la mia testimonianza». E di dieci testimonianze si compone il suo ultimo libro: Il mio si al Signore. Testimonianze di fede e di vita (Tau editrice), storie semplici, di vita ordinaria, di gente che lotta ogni giorno con la vita e le fatiche che essa riserva. In comune queste storie hanno un incontro speciale, con Gesù. I protagonisti si sono fidati di Lui e la loro vita è cambiata.



«Tra le 10 storie, la prima è proprio la mia – afferma il giovane parroco. Io sono nato il 10 novembre del 1979 con una paresi spastica alle gambe. Odiavo gli specchi che mi ricordavano il mio modo di camminare. Già erano in tanti a farlo quando mi guardavano dalle vite in giù, vittima del pietismo della gente o del sentirsi dire dai ragazzini: “Tu non puoi venire a giocare con noi”. Solo il vero incontro con Cristo e non con i falsi profeti, con i maghi, i ciarlatani, hanno cambiato la mia vita. Oggi sono felice. Non chiedo più la guarigione fisica ma un amore grande per la mia vita e quella degli altri. Questo amore il Signore me lo ha concesso».



Quello di Domenica 8 aprile, sarà allora un appuntamento importante. Alle 17,30 sarà celebrata la Santa Messa su quell’altare dove ogni giorno Don Francesco sale per benedire il Signore. Al termine della celebrazione, sarà presentato ai fedeli il nuovo libro.



Modererà l’incontro la giornalista di Studio Aperto e TgCom24 Safiria Leccese, volto noto al grande pubblico per la trasmissione di successo “La strada dei miracoli” (Rete4). Momenti live della serata saranno trasmessi sulla pagina facebook Don Francesco Cristofaro mentre, uno speciale andrà in onda su Padre Pio Tv nella trasmissione Nella fede della Chiesa di cui don Francesco è autore e conduttore.