Don Lorenzo Milani e Don Tonino Bello profeti di speranza ? Sulla via di Damasco Rai 2

ROMA - Siamo spesso uomini fragili, sempre in lotta, con se stessi, con gli altri, con le paure e che vanno in cerca di parole di speranza, siamo creature che hanno bisogno di coraggio e forza, siamo anime che hanno bisogno di affidarsi, siamo cuori che riconoscono quei profeti di speranza, ma anche testimoni di fede e di coraggio quando li incontrano nel proprio cammino.

A Don Lorenzo Milani e Don Tonino Bello è dedicata la prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda su Rai Due, sabato 2 Giugno, alle ore 7.45. Il programma firmato da Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti ripercorrerà la straordinaria vita di due “preti scomodi” per alcuni ma due punti di riferimento per tanti altri. Per la povera gente, per le persone che non avevano voce e spazio i due preti erano sempre presenti per questo, andranno avanti nella loro missione nonostante nemici e incomprensioni, a costo di tanti dolori.



Il ritratto e la lezione di don Tonino saranno affidati a Mons. Vito Angiuli, a Giancarlo Piccinni (presidente dell’omonima Fondazione), a don Luigi Ciardo: racconteranno dei suoi gesti e delle sue parole in nome di un Vangelo che non era teoria, ma stile di vita, pane spezzato ed esperienza di Dio. A testimoniare l’impegno del vescovo pugliese ad essere Chiesa povera per i poveri, le parole del fratello Trifone, che con lui ha condiviso momenti indimenticabili.



Nella seconda parte, Eraldo Affinati (scrittore) e Alberto Melloni (storico) offriranno un bilancio dell’opera di insegnante, di educatore di comunità e, per questo, di nemico della società consumistica, di don Lorenzo Milani, prete e maestro di Barbiana (FI). Andranno, poi, dritti al cuore di quel capolavoro intitolato “Lettera a una professoressa”, che è divenuta una profezia per i nostri tempi (dove tutti hanno da imparare), su come costruire un’esperienza di giustizia nelle contraddizioni del mondo, a partire dalla scuola, la prima dimensione del suo apostolato.



Nell’invitare tutti a seguire questo nuovo appuntamento di Sulla Via di Damasco, consegno alla vostra meditazione una frase del vescovo pugliese: “sporcale pure le mani. Immergile nella storia del mondo, ma non ti sporcare il cuore!”.



Don Francesco Cristofaro