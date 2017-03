Donald Trump annuncia: "Taglio epocale delle tasse"

WASHINGTON, 1 MARZO - “Un nuovo capitolo, un nuovo inizio, un’ondata di ottimismo, il rinnovo dello spirito americano”. Questo è il desiderio che Donald Trump ha espresso ieri sera, durante il discorso al Congresso, in cui ha dichiarato di voler dare un taglio netto alle tasse.

Durante il suo discorso Trump ha voluto lanciare un messaggio di unità, dichiarandosi pronto a tornare a fare di nuovo il leader.

Trump ha però voluto parlare anche del problema più grande che sta affliggendo il mondo negli ultimi anni: l'Isis, riguardo cui ha asserito di voler ripetere il provvedimento che limiti l'ingresso di quei paesi musulmani, in cui non è possibile fare dei controlli accurati. Il suo principale obiettivo a riguardo, però, è quello di “spazzare via l’Isis dalla faccia della terra”.

Non sono mancate le sue parole nemmeno sull'Obamacare, che ha definito come “una catastrofe” che sostituirà al meglio nei prossimi mesi.

Il discorso di ieri sera, per il neo presidente Donal Trump, è stato senz'altro un successo. I sondaggi rivelano infatti che la popolazione americana ha apprezzato la sincerità con cui il loro leader si è espresso.

Chiara Fossati

immagine da www.mambosgood.com