Donald Trump nomina McMaster responabile della sicurezza

WASHINGTON, 21 FEBBRAIO - Il genrale Herbert McMaster è stato nominato, dal presidente Donald Trump, direttore del Consiglio per la sicurezza nazionale. A diffondere la notizia è stato Sean Spicer, il portavoce, che attraverso un tweet ha reso nota la decisione di Trump.

Lo stesso Donald Trump l'ha confermata attraverso un'intervista ai giornalisti, chiarendo che il capo di gabinetto del Consiglio di sicurezza nazionale sarà Keith Kellogg.

Dopo le tanto chiacchierate dimissioni di Michael Flynn, Trump sta tentanto di tappare i buchi della sua amministrazione proprio nel giorno del “President Day”. Questa giornata, per molti, si è però trasformata nel “Not my President Day”, rappresentata attraverso numerose manifestazioni di protesta in tutto il Paese.

Chiara Fossati

immagine da www.thetelegraph.com