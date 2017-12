Donald Trump riconosce Gerusalemme come capitale d\'Israele

ROMA, 6 DICEMBRE - Il Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump riconoscerà nelle prossime ore Gerusalemme come capitale d’Israele e avvierà la procedure necessarie per trasferire l’ambasciata americana - attualmente situata a Tel Aviv - anche se per queste si dovranno attendere almeno sei mesi.

A riportarlo sono fonti dell’amministrazione Usa, che aggiungono la notizia della decisione presa da Trump di firmare una proroga della rappresentanza diplomatica di Tel Aviv per un semestre.

Il Presidente palestinese Abu Mazen è già stato informato sulla decisione effettuata, e ha avvertito lo stesso Trump "dei pericoli di una tale decisione sul processo di pace, sulla sicurezza e la stabilità nella regione e nel mondo".

Il Presidente Usa però "è stato chiaro sin dall'inizio, non è questione di se, ma di quando", aveva fatto sapere il vice portavoce della Casa Bianca, Hogan Gidley, aggiungendo inoltre che "una decisione" sarebbe stata resa nota "nei prossimi giorni”.

Secondo la CNN la decisione si sarebbe rinviata a causa di una discussione apertasi all'interno della Casa Bianca in seguito a delle pressioni provenienti dagli alleati, dalle cancellerie europee e dai paesi arabi. In particolare si starebbe valutando come compensare la decisione presa con le istanze dei palestinesi.



Federico Ferro

fonte immagine lastampa.it